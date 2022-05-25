Российские ракетчики и артиллеристы поразили за сутки около 500 целей ВСУ
В Минобороны РФ отчитались о поражении 51 командного пункта, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 53 артиллерийских и миномётных подразделений.
Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск ВС РФ поразили за сутки около 500 целей в ходе специальной военной операции на Украине. Такую цифру озвучил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражён 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и миномётных подразделения на огневых позициях", — проинформировал он.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео работы экипажей вертолётов Ка-52 на Украине. В ходе проведения военной спецоперации армейская авиация РФ также сопровождает колонны, доставляет десант, грузы и участвует в авиационной поддержке подразделений.