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Опубликовано 25 мая 2022, 08:32

Российские ракетчики и артиллеристы поразили за сутки около 500 целей ВСУ

В Минобороны РФ отчитались о поражении 51 командного пункта, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 53 артиллерийских и миномётных подразделений.

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск ВС РФ поразили за сутки около 500 целей в ходе специальной военной операции на Украине. Такую цифру озвучил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией поражён 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и миномётных подразделения на огневых позициях", — проинформировал он.

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Ранее Минобороны РФ опубликовало видео работы экипажей вертолётов Ка-52 на Украине. В ходе проведения военной спецоперации армейская авиация РФ также сопровождает колонны, доставляет десант, грузы и участвует в авиационной поддержке подразделений.

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vk.com / Министерство обороны РФ / Иосиф Зальцман

Алексей Берковиц
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