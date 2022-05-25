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Опубликовано 25 мая 2022, 11:33
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"Прежней Одессы сейчас нет": Долина высказалась о ситуации на Украине и призналась в любви к России

Певица отметила, что именно в РФ нашла себя в профессии, обрела настоящих поклонников творчества и друзей, стала счастливой, а также состоялась как личность.

Советская и российская эстрадная и джазовая певица, народная артистка РФ Лариса Долина высказалась о текущей ситуации на Украине и призналась в любви к России. Соответствующий пост она опубликовала в соцсетях.

"Я бесконечно люблю свою родную и любимую Одессу, но ту, которую я знаю, не сегодняшнюю. Прежней Одессы сейчас нет. Я люблю страну, гражданкой которой стала много лет назад — гражданкой России", — написала Долина.

Певица пояснила, что именно в РФ она нашла себя в профессии, обрела настоящих поклонников творчества и друзей, стала счастливой, а также состоялась как личность. Далее Долина привела строчки из стихотворения Ирины Самариной-Лабиринт "Закрывалась она на тринадцать замков".

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Ранее Лайф писал, что Долина предложила создать русскоязычный аналог Евровидения. Она напомнила, что сегодня за рубежом пытаются отменить русский язык и русскую культуру.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Осипов
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