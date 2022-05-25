Песков перенаправил вопрос о дальнейшей судьбе военнопленных в Минобороны

Представитель Кремля подчеркнул, что не может ничего сказать по поводу того, будут ли сложившие оружие украинские военные осуждены и планируется ли их привлекать для восстановления Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о судьбе украинских военнопленных, отметив, что это является прерогативой только Министерства обороны России.

"Здесь ничего не могу сказать, по-прежнему это прерогатива только наших военных", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, какой позиции придерживается президент РФ Владимир Путин по поводу судьбы военнопленных, в том числе будут ли они осуждены и привлечены для восстановления городов Донбасса.