Басурин рассказал о применении тактики малых котлов на авдеевском направлении
Она подразумевает отрезание определённой части войск ВСУ от снабжения и помощи, которую формирования могут оказывать друг другу, после чего идёт методичная работа — как психологическая, так и военная.
Силы Донецкой Народной Республики используют тактику малых котлов на авдеевском направлении, чтобы сохранить гражданское население. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Мы это используем — малые котлы", — сказал он в эфире Первого канала.
Под этим подразумевается отрезание определённой части украинских войск от снабжения и помощи, которую формирования могут оказывать друг другу, после чего начинается методичная работа в разных направлениях — как психологическая и информационная, так и военная. Представители ДНР заинтересованы в том, чтобы сохранить как можно больше жизней украинских военных и гражданского населения, объяснил Басурин.
Ранее Лайф сообщал, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль 219 населённых пунктов. Накануне, 24 мая, были освобождены город Светлодарск, посёлки Луганское, Мироновский и Тошковка, уточнили в Народной милиции ЛНР.
VK / Эдуард Басурин