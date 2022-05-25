Трогательное видео: Офицер Народной милиции ЛНР встретился с мамой в освобождённом Светлодарске

Долгое время мать и сын общались только через третьих лиц, чтобы не подставлять женщину и не раскрывать украинским военным её местоположение.

Встреча офицера НМ Луганской Народной Республики с мамой. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР встретился с мамой в городе Светлодарске, который совсем недавно был освобождён от украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба армии Луганской Народной Республики в телеграм-канале.

"Сыночек мой любимый! — вскрикнула женщина, увидев сына живым и невредимым.

Встречу снимали корреспонденты. Женщина поделилась, что в этот момент испытала столько эмоций, что даже не в силах их передать. Сам офицер рассказал, что общался с мамой только через третьих лиц, чтобы не подставлять женщину и не раскрывать украинским военным её местоположение.