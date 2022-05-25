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Опубликовано 25 мая 2022, 10:08
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Трогательное видео: Офицер Народной милиции ЛНР встретился с мамой в освобождённом Светлодарске

Долгое время мать и сын общались только через третьих лиц, чтобы не подставлять женщину и не раскрывать украинским военным её местоположение.

Встреча офицера НМ Луганской Народной Республики с мамой. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР встретился с мамой в городе Светлодарске, который совсем недавно был освобождён от украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба армии Луганской Народной Республики в телеграм-канале.

"Сыночек мой любимый! — вскрикнула женщина, увидев сына живым и невредимым.

Встречу снимали корреспонденты. Женщина поделилась, что в этот момент испытала столько эмоций, что даже не в силах их передать. Сам офицер рассказал, что общался с мамой только через третьих лиц, чтобы не подставлять женщину и не раскрывать украинским военным её местоположение.

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Ранее сообщалось, что девушка из Мариуполя расплакалась при встрече с потерявшейся во время обстрела кошкой. Когда всё утихло, мама Натальи вернулась в город, чтобы забрать домашних животных, однако их в квартире уже не оказалось. Тогда девушка бросила силы на поиски, ни на минуту не теряя надежды.

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Telegam / Народная милиция ЛНР

Евгения Колесникова
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