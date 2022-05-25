Захарова: Пять иностранных судов покинули порт Мариуполя после разминирования

Официальный представитель МИД России уточнила, что это стало возможным после транспортировки специалистами Черноморского флота затопленного азовцами украинского пограничного сторожевого корабля.

После разминирования порта Мариуполя его смогли покинуть пять иностранных судов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как она уточнила на брифинге, 24 мая российские сапёры разминировали акваторию, а специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный азовцами украинский пограничный сторожевой корабль.

"В результате пять иностранных судов смогли выйти в море", — сказала Захарова.