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Опубликовано 25 мая 2022, 14:46
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"Хотите служить? Будете!": Путин пообщался с военным, который после ранения рвётся на передовую

Глава государства также попросил передать привет семьям солдат, а в конце посещения российский лидер пожелал раненым поправляться и пожал руки.

Путин пообщался с находящимися в госпитале военнослужащими. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин пообщался с раненными в ходе спецоперации на Украине военнослужащими, когда посещал Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка. Глава государства поинтересовался здоровьем солдат и спросил, где сейчас находятся их семьи.

"Рука нормально работает?" — поинтересовался глава государства у военнослужащего.

"Так точно", — ответил пациент.

У второго военного президент спросил, где находится его семья. Оказалось, что в Кабардино-Балкарской Республике. Когда солдат утвердительно ответил на вопрос, хочет ли он служить, Путин пообещал: "Будете". А также попросил передать привет семье. В конце посещения российский лидер пожелал раненым поправляться и пожал руки.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин приехал в военный госпиталь и оценил условия, в которых проходят лечение российские солдаты, получившие ранения в ходе специальной военной операции на Украине.

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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков
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