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Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 14:41
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Бойцы Черкасской теробороны пожаловались на командование и покинули передовую

Военные рассказали о плохом финансировании и отсутствии тяжёлого вооружения. По их словам, руководство "относится к ним как к пушечному мясу и грозит тюрьмой".

Бойцы Черкасской территориальной обороны пожаловались на командование и отказались участвовать в военных действиях. Об этом говорится в сообщении 59-й отдельной мотопехотной бригады в телеграм-канале.

"В Интернете новое обращение от Черкасской территориальной обороны. Их проблемы: плохое финансирование, отсутствие тяжёлого вооружения. В Донбасс их перебросили 22 мая. В первом же бою два человека погибли, несколько были ранены", — сказано в публикации.

По словам бойцов, командование "относится к ним как к пушечному мясу и грозит тюрьмой". 59-я отдельная мотопехотная бригада потребовала от военного руководства Украины обратить внимание на эти проблемы и подчеркнула, что, если они не будут решены, "это угрожает обороноспособности" Незалежной.

Военные ВСУ отказываются выполнять приказы из-за больших потерь
Военные ВСУ отказываются выполнять приказы из-за больших потерь

Ранее Лайф писал, что пленные бойцы ВСУ пожаловались, что командиры использовали их как пушечное мясо. Власти обманули их, обещав заплатить 100 тысяч гривен, но никто этих денег так и не увидел, признались солдаты.

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Скриншот видео из телеграм-канала 59-й отдельной мотопехотной бригады

Никита Осипов
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