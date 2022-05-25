Бойцы Черкасской теробороны пожаловались на командование и покинули передовую
Военные рассказали о плохом финансировании и отсутствии тяжёлого вооружения. По их словам, руководство "относится к ним как к пушечному мясу и грозит тюрьмой".
Бойцы Черкасской территориальной обороны пожаловались на командование и отказались участвовать в военных действиях. Об этом говорится в сообщении 59-й отдельной мотопехотной бригады в телеграм-канале.
"В Интернете новое обращение от Черкасской территориальной обороны. Их проблемы: плохое финансирование, отсутствие тяжёлого вооружения. В Донбасс их перебросили 22 мая. В первом же бою два человека погибли, несколько были ранены", — сказано в публикации.
По словам бойцов, командование "относится к ним как к пушечному мясу и грозит тюрьмой". 59-я отдельная мотопехотная бригада потребовала от военного руководства Украины обратить внимание на эти проблемы и подчеркнула, что, если они не будут решены, "это угрожает обороноспособности" Незалежной.
Ранее Лайф писал, что пленные бойцы ВСУ пожаловались, что командиры использовали их как пушечное мясо. Власти обманули их, обещав заплатить 100 тысяч гривен, но никто этих денег так и не увидел, признались солдаты.
Скриншот видео из телеграм-канала 59-й отдельной мотопехотной бригады