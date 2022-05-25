Бойцы Черкасской теробороны пожаловались на командование и покинули передовую

Военные рассказали о плохом финансировании и отсутствии тяжёлого вооружения. По их словам, руководство "относится к ним как к пушечному мясу и грозит тюрьмой".

Бойцы Черкасской территориальной обороны пожаловались на командование и отказались участвовать в военных действиях. Об этом говорится в сообщении 59-й отдельной мотопехотной бригады в телеграм-канале.

"В Интернете новое обращение от Черкасской территориальной обороны. Их проблемы: плохое финансирование, отсутствие тяжёлого вооружения. В Донбасс их перебросили 22 мая. В первом же бою два человека погибли, несколько были ранены", — сказано в публикации.

По словам бойцов, командование "относится к ним как к пушечному мясу и грозит тюрьмой". 59-я отдельная мотопехотная бригада потребовала от военного руководства Украины обратить внимание на эти проблемы и подчеркнула, что, если они не будут решены, "это угрожает обороноспособности" Незалежной.