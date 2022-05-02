Военные ВСУ отказываются выполнять приказы из-за больших потерь

По словам одного из сдавшихся бойцов, в основном это делают мобилизованные. Они стараются уходить с переднего края, так как "погибать никто не хочет".

Украинские военные отказываются участвовать в боях, держать позиции и идти в наступление из-за больших потерь среди личного состава. Об этом говорится в материале корреспондента портала kp.ru Александра Коца.

"Люди массово отказываются держать позиции и идти в наступление, потому что нас кидают на танки просто без ничего, просто как мясо", — рассказал журналисту один из военнопленных.

Другой сдавшийся солдат рассказал, что ВСУ несут большие потери в течение последних двух–трёх недель, и подчеркнул, что "погибать никто не хочет". По его словам, мобилизованные стараются уходить с переднего края. Сообщается, что часть 93-й бригады написала отказное письмо, в котором солдаты жалуются на неадекватных руководителей, а также отсутствие эвакуации раненых, тяжёлой техники и специалистов по противотанковому оружию.

В материале отмечается, что соотношение между резервистами и контрактниками на данный момент составляет 70 на 30, что говорит о "потерях в среде профессиональных военных Вооружённых сил Украины".