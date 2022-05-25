Первое вышедшее из порта Мариуполя судно доставит в Ростов-на-Дону металлопродукцию
По словам мэра освобождённого города Константина Иващенко, данный маршрут также планируется использовать для получения строительных материалов, которые пойдут на восстановление инфраструктуры.
Первое судно, которое выйдет из освобождённого мариупольского порта, доставит около трёх тысяч тонн металлопродукции в Ростов-на-Дону. Об этом в эфире Первого канала сообщил мэр Мариуполя Константин Иващенко.
"В порт уже принято [на работу] более 400 человек, убраны практически все завалы. <…> Первая отгрузка состоится в ближайшие дни, будет около трёх тысяч тонн металлопродукции отправлено в порт Ростова-на-Дону", — сказал градоначальник.
По словам Иващенко, данный маршрут также планируется использовать для получения строительных материалов, которые пойдут на восстановление города.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что порт Мариуполя заработал в повседневном режиме. Как писал Лайф, в ходе разминирования объекта было обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов, брошенных украинскими солдатами и боевиками нацбатов.
ТАСС / Гердо Владимир