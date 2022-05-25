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Регион
Опубликовано 25 мая 2022, 15:15
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Более 70% территории Запорожской области находится под контролем российских войск

Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов, пока от украинских формирований не освобождены областной центр и часть сельскохозяйственной зоны региона.

Российские военные взяли под контроль более 70% территории Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Свыше двух третей, то есть порядка 70%, Запорожской области освобождены. Не освобождены пока областной центр и совсем небольшая часть сельскохозяйственной зоны региона", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

Запорожская область объявила о намерении войти в состав России
Запорожская область объявила о намерении войти в состав России

Ранее Лайф сообщал, что МВД Запорожья исключило возвращение Херсонской и Запорожской областей в состав Украины. В ведомстве подчеркнули, что именно Российская армия освободила жителей регионов и позволила им стать полноценными гражданами РФ.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Наталья Исакова
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