Более 70% территории Запорожской области находится под контролем российских войск
Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов, пока от украинских формирований не освобождены областной центр и часть сельскохозяйственной зоны региона.
Российские военные взяли под контроль более 70% территории Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Свыше двух третей, то есть порядка 70%, Запорожской области освобождены. Не освобождены пока областной центр и совсем небольшая часть сельскохозяйственной зоны региона", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее Лайф сообщал, что МВД Запорожья исключило возвращение Херсонской и Запорожской областей в состав Украины. В ведомстве подчеркнули, что именно Российская армия освободила жителей регионов и позволила им стать полноценными гражданами РФ.
ТАСС / Пётр Ковалёв