Путин: Ко всем участникам "Операции Z" на Украине нужно относиться как к героям

У большинства военных, участвующих в выполнении задач по освобождению Донбасса, нет госнаград. Президент заверил, что они будут, ведь каждый из них подвергает свою жизнь смертельной опасности.

Путин заявил, что к участникам спецоперации нужно относиться, как к героям. Видео © LIFE

Все участники специальной операции на Украине — герои, и относиться к ним нужно соответственно. Об этом в ходе заседания Госсовета заявил президент России Владимир Путин.

"Вне зависимости от того, какие у них будут награды или есть — это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. Они все герои! <...> И относиться к ним надо как к героям!", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что был в госпитале Минобороны РФ, где встречался с военнослужащими, которые лечатся после травм, ранений, полученных в ходе спецоперации. По его словам, у большинства из них нет никаких государственных наград, но обязательно будут, поскольку каждый участник "Операции Z" на Украине подвергает свою жизнь смертельной опасности.