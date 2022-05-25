Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Валерия Рашкина

337 депутатов проголосовали за, 58 — против, ещё 14 воздержались. Ранее парламентария от КПРФ приговорили к трём годам условно по делу о незаконной охоте на лося.

Депутаты Государственной думы РФ проголосовали за досрочное прекращение полномочий осуждённого за незаконную охоту депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщил глава Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Подавляющим большинством голосов, несмотря на все попытки коммунистов отложить вопрос, Валерий Рашкин лишён полномочий депутата в связи с вступившим в силу обвинительным приговором суда", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Результаты голосования. Фото © Тelegram / Александр Хинштейн

337 депутатов проголосовали за, 58 — против, ещё 14 воздержались, следует из данных, опубликованных Хинштейном.