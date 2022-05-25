Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Валерия Рашкина
337 депутатов проголосовали за, 58 — против, ещё 14 воздержались. Ранее парламентария от КПРФ приговорили к трём годам условно по делу о незаконной охоте на лося.
Депутаты Государственной думы РФ проголосовали за досрочное прекращение полномочий осуждённого за незаконную охоту депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщил глава Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Подавляющим большинством голосов, несмотря на все попытки коммунистов отложить вопрос, Валерий Рашкин лишён полномочий депутата в связи с вступившим в силу обвинительным приговором суда", — написал парламентарий в телеграм-канале.
Результаты голосования. Фото © Тelegram / Александр Хинштейн
337 депутатов проголосовали за, 58 — против, ещё 14 воздержались, следует из данных, опубликованных Хинштейном.
В конце апреля Рашкина приговорили к трём годам условно по делу о незаконной охоте на лося. При этом в ходе прений прокурор запрашивал для парламентария 3,5 года условно.
Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября 2021 года. Сам депутат сперва утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. Однако правоохранители не поверили законодателю, тем более что при задержании сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.
VK/КПРФ