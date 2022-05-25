Юрист рассказал, как могут наказать вратаря Лантратова за скандал с бол-боем

В ходе матча со «СКА-Хабаровском» голкипер толкнул болбоя.

Голкиперу "Химок" Илье Лантратову может грозить дисквалификация сроком до четырёх матчей из-за конфликта с бол-боем во время матча против команды "СКА-Хабаровск". Об этом "Газете.ru" рассказал юрист Илья Чичеров.

"Согласно п. 3–3.1 ст. 94 Дисциплинарного регламента РФС, "агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в том числе умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока", наказывается дисквалификацией до четырёх матчей", — напомнил юрист.

Однако Чичеров также напомнил, что эпизод случился во время матча, а арбитр не стал удалять голкипера. Подобные случаи никак не регулируются дисциплинарным комитетом РФС. Кроме того, юрист обратил внимание на то, что Лантратов также позволил себе нецензурные высказывания, это также может нести за собой дисквалификацию или же штраф.