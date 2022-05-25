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Опубликовано 25 мая 2022, 16:42
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Небензя: У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям

При этом бойцы Незалежной не должны были брать российских солдат в плен, подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН.

У Российской Федерации есть многочисленные показания украинских пленных о том, что у солдат Незалежной был приказ стрелять по мирным жителям. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен", — сказал он.

МО РФ: Украинские военные занимаются мародёрством в Запорожской области
МО РФ: Украинские военные занимаются мародёрством в Запорожской области

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ расстреляли мирных жителей в Николаевке ради провокации в СМИ. Как пояснил генерал-полковник Мизинцев, эти действия снимали журналисты New York Times и украинских СМИ. Это было сделано для того, чтобы распространить сообщения о "бесчинствах" со стороны ВС РФ.

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ТАСС / ZUMA / Lev Radin

Никита Осипов
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