Небензя: У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям
При этом бойцы Незалежной не должны были брать российских солдат в плен, подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН.
У Российской Федерации есть многочисленные показания украинских пленных о том, что у солдат Незалежной был приказ стрелять по мирным жителям. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен", — сказал он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ расстреляли мирных жителей в Николаевке ради провокации в СМИ. Как пояснил генерал-полковник Мизинцев, эти действия снимали журналисты New York Times и украинских СМИ. Это было сделано для того, чтобы распространить сообщения о "бесчинствах" со стороны ВС РФ.
ТАСС / ZUMA / Lev Radin