При этом бойцы Незалежной не должны были брать российских солдат в плен, подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН.

У Российской Федерации есть многочисленные показания украинских пленных о том, что у солдат Незалежной был приказ стрелять по мирным жителям. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен", — сказал он.