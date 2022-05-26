"Кто будет отступать — будем стрелять на месте": Пленные солдаты ВСУ рассказали о заградотрядах

Отношение офицеров и контрактников к мобилизованным военнослужащим очень плохое, признались они. Никакие проблемы бойцов старших по званию не интересуют, ведь они смотрят свысока.

Украинские военнопленные рассказали, что отказывающихся воевать солдат расстреливают заградотряды. Видео © Минобороны РФ

Пленные украинские военнослужащие, сложившие оружие в бою 25 мая в районе Красного Лимана, рассказали, что за попытки сдачи в плен их командование угрожало расстрелом. Все указывают на наличие неких заградительных отрядов, которые расправляются с теми, кто не хочет воевать.

"Нам сказали наши командиры, когда стояли на позициях: "Кто будет отступать — будем стрелять на месте. Кто убежит — сзади стоит заградотряд, который тоже будет расстреливать". У нас был взвод отказников, которые ушли, и больше их никто никогда не видел", — сказал пленный Дмитрий Тарасюк.

Эту же информацию подтвердил военнопленный Богдан Марченко. По его словам, командиры прямо указывают, что отказников будут отдавать под трибунал, и угрожают расстрелами, ссылаясь на законы военного времени. Кроме того, офицеры и контрактники свысока смотрят на мобилизованных солдат и очень плохо к ним относятся. Ещё один пленный, Максим Горяинов, уточнил, что у заградотрядов есть в наличии пулемёты и гранатомёты, которые они используют против отказников.

"По поводу товарищей-отказников, которых было 450 человек: их посадили в машину, и что с ними произошло, никто не знает", — признался он.