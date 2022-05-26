Посол ЛНР Мирошник: В Донбассе находится порядка восьми тысяч украинских пленных

Около восьми тысяч украинских военнопленных насчитывается в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то примерно восемь тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни", — сказал дипломат.