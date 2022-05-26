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Опубликовано 26 мая 2022, 06:38

Посол ЛНР Мирошник: В Донбассе находится порядка восьми тысяч украинских пленных

Дипломат отметил, что больше сложивших оружие солдат насчитывается на территории ДНР. При этом ежедневно прибывают сотни военнопленных в обе республики.

Около восьми тысяч украинских военнопленных насчитывается в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то примерно восемь тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни", — сказал дипломат.

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Ранее пленный боевик нацбатальона "Донбасс" Юрий Закопец раскрыл офицерские потери Украины. Представитель вооружённых сил отметил, что на передовую из-за недостатка людей начали отправлять в основном неопытных мобилизованных бойцов.

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Telegram / Народная милиция ЛНР

Евгения Колесникова
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