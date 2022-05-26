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Опубликовано 26 мая 2022, 05:55

Представитель запорожской ВГА: Украина навсегда лишилась выхода к Азовскому морю

По словам члена Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, порты этой и Херсонской областей больше никогда не будут принадлежать киевскому режиму.

Украина навсегда утратила выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда больше не вернутся под контроль Киева. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской областях никогда больше не будут украинскими", — сказал он.

Рогов уверен, что после воссоединения Запорожской и Херсонской областей с Россией Азовское море снова будет принадлежать только РФ.

В Запорожской области вернули герб времён Российской империи
В Запорожской области вернули герб времён Российской империи

Ранее Владимир Рогов сообщил, что более 70% территории Запорожской области находится под контролем российских войск. По его словам, пока от украинских формирований не освобождены областной центр и часть сельскохозяйственной зоны региона.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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