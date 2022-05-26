Российские военные обнаружили в Херсонской области украинский схрон с оружием

Он находился в лесу, в горе мусора рядом с просёлочной дорогой. Правоохранители изъяли из него взрывчатку, ручной противотанковый гранатомёт и выстрелы к нему.

Военная полиция РФ обнаружила схрон с оружием в Херсонской области. Видео © Telegram-канал Кирилла Стремоусова

Военная полиция России нашла в лесу в Херсонской области схрон с оружием, которое оставили украинские структуры. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Работает военная полиция, находит схроны, которые оставили после себя террористические организации, такие как СБУ и прочие структуры", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

Стремоусов добавил, что регион освобождён, а на территории продолжают работать специальные службы, которые вычищают "наследие" терактов и нацизма. Судя по опубликованным кадрам, схрон был в горе мусора рядом с просёлочной дорогой. Из него были изъяты взрывчатка, ручной противотанковый гранатомёт и выстрелы к нему.