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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 02:56
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Замглавы Херсонской области Стремоусов предложил России разместить там военную базу

По его словам, это жизненно необходимо в качестве гарантии безопасности региона и его жителей. Сейчас их приходится защищать от постоянных попыток ВСУ наносить ракетные удары по сёлам и городам.

Власти Херсонской области планируют просить разместить в регионе российскую военную базу, что должно стать гарантией безопасности. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано всё население. Это прежде всего жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей", — приводит РИА "Новости" слова Стремоусова.

Жительница Херсона рассказала, как СБУ вербовали её для сбора данных о ВС РФ
Жительница Херсона рассказала, как СБУ вербовали её для сбора данных о ВС РФ

Замглавы военно-гражданской администрации отметил, что сегодня именно Российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток ВСУ наносить ракетные удары по сёлам и городам.

Как сообщал Лайф, ранее жительница Херсона рассказала, как украинские полицейские прятали оружие в домах обычных людей. Изымали вооружение уже российские военные.

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ТАСС / AP

Юлия Коновалова
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