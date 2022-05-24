Замглавы Херсонской области Стремоусов предложил России разместить там военную базу
По его словам, это жизненно необходимо в качестве гарантии безопасности региона и его жителей. Сейчас их приходится защищать от постоянных попыток ВСУ наносить ракетные удары по сёлам и городам.
Власти Херсонской области планируют просить разместить в регионе российскую военную базу, что должно стать гарантией безопасности. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано всё население. Это прежде всего жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей", — приводит РИА "Новости" слова Стремоусова.
Замглавы военно-гражданской администрации отметил, что сегодня именно Российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток ВСУ наносить ракетные удары по сёлам и городам.
Как сообщал Лайф, ранее жительница Херсона рассказала, как украинские полицейские прятали оружие в домах обычных людей. Изымали вооружение уже российские военные.
ТАСС / AP