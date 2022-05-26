Минобороны показало видео с захваченными десантниками укреплёнными бункерами ВСУ
В результате обстрела из арторудий и миномётов противник понёс потери, после наступления подразделений военные ВСУ бросили свои позиции и отступили.
Захваченные российскими десантниками укреплённые позиции Вооружённых сил Украины. Видео © Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры захваченных подразделениями Воздушно-десантных войск укреплённых боевых позиций украинской армии.
Подразделения разведки и расчёты БПЛА выдали координаты найденных позиций средствам артиллерии для нанесения огневых ударов. Как уточнили в военном ведомстве, в результате обстрела из арторудий и миномётов противник понёс потери, после наступления подразделений военные ВСУ бросили свои позиции и отступили.
В ролике демонстрируются хорошо оборудованные траншеи, бетонный бункер, а также найденные на позиции неизвестное вещество и шприц.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Николаевской области. А в Харьковской области, под Одессой и в нескольких населённых пунктах ДНР были "сняты" одиннадцать беспилотников, в том числе один турецкий "Байрактар".
Минобороны РФ