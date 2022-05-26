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Опубликовано 26 мая 2022, 07:25
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Минобороны показало видео с захваченными десантниками укреплёнными бункерами ВСУ

В результате обстрела из арторудий и миномётов противник понёс потери, после наступления подразделений военные ВСУ бросили свои позиции и отступили.

Захваченные российскими десантниками укреплённые позиции Вооружённых сил Украины. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры захваченных подразделениями Воздушно-десантных войск укреплённых боевых позиций украинской армии.

Подразделения разведки и расчёты БПЛА выдали координаты найденных позиций средствам артиллерии для нанесения огневых ударов. Как уточнили в военном ведомстве, в результате обстрела из арторудий и миномётов противник понёс потери, после наступления подразделений военные ВСУ бросили свои позиции и отступили.

В ролике демонстрируются хорошо оборудованные траншеи, бетонный бункер, а также найденные на позиции неизвестное вещество и шприц.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Николаевской области. А в Харьковской области, под Одессой и в нескольких населённых пунктах ДНР были "сняты" одиннадцать беспилотников, в том числе один турецкий "Байрактар".

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Ирина Фальке
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