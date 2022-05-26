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Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 08:07

Пушилин озвучил условия для проведения референдума о вступлении ДНР в состав РФ

При этом, по словам главы республики, итоги такого голосования вполне очевидны, но подходить к ним нужно, учитывая определённые обстоятельства.

Референдум по вступлению в состав России ДНР и ЛНР имеет смысл только после выхода военных на конституционные границы Донбасса. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему своё время", — сказал Пушилин.

Пушилин создал оперативный штаб по восстановлению ДНР
Пушилин создал оперативный штаб по восстановлению ДНР

Также Денис Пушилин заявил о необходимости ускорить ход спецоперации на севере ДНР в связи с тем, что Киев отрезал часть региона от поставок воды.

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ТАСС / Владимир Гердо

Максим Плетнёв
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