Пушилин озвучил условия для проведения референдума о вступлении ДНР в состав РФ
При этом, по словам главы республики, итоги такого голосования вполне очевидны, но подходить к ним нужно, учитывая определённые обстоятельства.
Референдум по вступлению в состав России ДНР и ЛНР имеет смысл только после выхода военных на конституционные границы Донбасса. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему своё время", — сказал Пушилин.
Также Денис Пушилин заявил о необходимости ускорить ход спецоперации на севере ДНР в связи с тем, что Киев отрезал часть региона от поставок воды.
ТАСС / Владимир Гердо