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Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 07:52

Пушилин заявил о необходимости ускорить спецоперацию на севере ДНР из-за ситуации с водой

Киев перекрыл гидроузлы в Донецке, Макеевке и Горловке. По словам главы республики, противник в любой момент может взорвать другие узлы водообеспечения.

Специальную военную операцию следует ускорить на севере Донецкой Народной Республики из-за того, что Киев лишил поставок воды некоторые города региона. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Для нас очень важным является северное направление. <...> Противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учётом того, что ещё шесть подъёмов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться", — сказал он.

Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки и Горловки. По словам Пушилина, известно, что если у противника будет возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то он сделает это. Следовательно, республике требуется дополнительное время, чтобы восстановить поставки хотя бы до холодного времени года. В противном случае, отметил глава ДНР, ситуация может развернуться сложно — с промерзанием водных узлов и прочими проблемами.

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Ранее Денис Пушилин сообщил, что Народная милиция ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. Глава республики пояснил, что, если бы операция завершилась на границе, войска бы просто отодвинули противника, но обстрелы и агрессия со стороны ВСУ продолжились бы.

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Telegram / Народная милиция ДНР

Евгения Колесникова
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