Пушилин: Народная милиция ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области

Глава республики пояснил, что если бы операция завершилась на границе, войска бы просто отодвинули противника, но обстрелы и агрессия со стороны ВСУ продолжились бы.

Защитить Донбасс лишь в границах ДНР и ЛНР невозможно, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он сообщил о вхождении Народной милиции в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины.

"Наши подразделения, то есть наши резервные полки, присутствуют в ряде регионов... я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область", — сказал Пушилин РИА "Новости".

Речь идёт не об освобождении Харькова, а о защите республик "в полном объёме", подчеркнул глава ДНР. Если бы освободительная операция вышла только на границы республик, объяснил Пушилин, войска бы просто отодвинули противника, но обстрелы и агрессия со стороны Украины продолжались бы неограниченный период времени. Он также выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьёзные масштабы, в результате чего атаки ВСУ продолжились бы на новой линии соприкосновения.