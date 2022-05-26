Пушилин: Народная милиция ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области
Глава республики пояснил, что если бы операция завершилась на границе, войска бы просто отодвинули противника, но обстрелы и агрессия со стороны ВСУ продолжились бы.
Защитить Донбасс лишь в границах ДНР и ЛНР невозможно, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он сообщил о вхождении Народной милиции в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины.
"Наши подразделения, то есть наши резервные полки, присутствуют в ряде регионов... я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область", — сказал Пушилин РИА "Новости".
Речь идёт не об освобождении Харькова, а о защите республик "в полном объёме", подчеркнул глава ДНР. Если бы освободительная операция вышла только на границы республик, объяснил Пушилин, войска бы просто отодвинули противника, но обстрелы и агрессия со стороны Украины продолжались бы неограниченный период времени. Он также выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьёзные масштабы, в результате чего атаки ВСУ продолжились бы на новой линии соприкосновения.
Как писал Лайф ранее, Кадыров сообщил, что российские военные зашли в Лисичанск. Также, по его словам, войска "почти зашли в Северодонецк", об оперативном окружении которого ранее сообщали в Народной милиции ЛНР.
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