"Несмотря на боль": Старший сержант закрыл подбитый танк своим и вытащил оттуда экипаж

Виктор Шерстнёв получил осколочные ранения, но смог вернуться в свою боевую машину и уничтожить миномётную позицию противника.

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе военной "Операции Z" на Украине. Так, старший сержант, командир танка Виктор Шерстнёв обнаружил, что двигавшаяся рядом другая боевая машина оказалась подбита и потеряла ход. Он прикрыл тот танк своим, дал команду экипажу вести ответный огонь по противнику, а сам выдвинулся спасать товарищей.

"Виктор Шерстнёв эвакуировал из подбитого танка экипаж, который в результате полученных повреждений не мог самостоятельно выбраться, и вынес их в безопасное место. Забираясь в свой танк, Виктор получил осколочные ранения от разорвавшегося рядом миномётного снаряда, однако, несмотря на боль, сумел забраться в танк и ответным огнём уничтожить миномётную позицию националистов", — рассказывают в Министерстве обороны РФ.

Другой российский военный, гвардии лейтенант Юрий Нехожин, тоже получил ранение во время выполнения боевого задания, но продолжил сражаться. Он занимался организацией бесперебойной связи в интересах гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. Во время освобождения одного из населённых пунктов в результате вражеского артиллерийского залпа была повреждена антенна, обеспечивающая связь командира дивизиона с начальником артиллерии. Это мгновенно лишило командование возможности руководить огнём.

"Юрий Нехожин лично, невзирая на атаки противника, выдвинулся для устранения повреждений. Действуя смело и решительно, Юрий оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию связи, получив при этом тяжёлое ранение от разорвавшегося рядом миномётного снаряда. По итогам боестолкновения населённый пункт остался под контролем Российских вооружённых сил", — говорится в сообщении министерства.

Лейтенант Андрей Федотов тоже получил ранение. Противник, желая удержать занимаемые позиции, выстроил на подступах к населённому пункту качественную оборону, исключающую возможность атаки с ходу. Во время наступления Андрей лично осуществлял корректировку огня артиллерии и танков по объектам противника. Его ранило пулей снайпера, однако он обеспечил уничтожение трёх долговременных огневых точек, из которых полностью простреливались подступы к местности. Уничтоженные доты создали брешь в оборонительных порядках врага. Это открыло путь для прорыва обороны и вытеснения противника с занимаемых позиций.