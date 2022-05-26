Пушилин рассказал о задержании "заблудившихся" на "Азовстали" украинских военных

По словам главы ДНР, сказать, что территория промзоны зачищена полностью, пока нельзя. Там ещё могут оставаться "азовцы" или бойцы ВСУ, которые заблудились или спрятались там умышленно.

На территории "Азовстали" нашли украинских военных, которые либо спрятались, либо отстали от основной группы при сдаче в плен. Об этом на брифинге в четверг сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. На вопрос журналистов о том, можно ли сказать, что на территории комбината не осталось ни одного солдата ВСУ или боевика из "Азова", он ответил отрицательно и рассказал, что украинских силовиков в катакомбах промзон выявляют до сих пор.

"Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли ещё кто-то? На 100% пока ответить невозможно, пока не проверим досконально каждый закоулок "Азовстали", а там территория достаточно серьёзная", — пояснил Пушилин.

Вместе с тем он добавил, что даже такие заблудившиеся не представляют серьёзной угрозы. После того как боевые подразделения ДНР полностью проверят территорию "Азовстали" и разберут завалы, можно будет сказать, что на комбинате никого не осталось, сказал Пушилин.