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Опубликовано 26 мая 2022, 08:47

МО: Авиация РФ поразила склад вооружения ВСУ и уничтожила более 350 националистов

Также были ликвидированы два миномётных расчёта и выведены из строя 96 единиц военной украинской техники, уточнили в военном ведомстве.

Армейская и оперативно-тактическая авиация РФ за сутки поразила склад вооружения и 49 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, уничтожив более 350 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два миномётных расчёта, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", — сказал он.

По данным Минобороны, в результате ударов российской авиации также были уничтожены более 350 националистов и выведены из строя 96 единиц военной украинской техники.

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Ранее в министерстве сообщили, что ВС РФ уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки. В результате удара ликвидированы также 15 иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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