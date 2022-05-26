МО: Авиация РФ поразила склад вооружения ВСУ и уничтожила более 350 националистов
Также были ликвидированы два миномётных расчёта и выведены из строя 96 единиц военной украинской техники, уточнили в военном ведомстве.
Армейская и оперативно-тактическая авиация РФ за сутки поразила склад вооружения и 49 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, уничтожив более 350 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два миномётных расчёта, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", — сказал он.
По данным Минобороны, в результате ударов российской авиации также были уничтожены более 350 националистов и выведены из строя 96 единиц военной украинской техники.
Ранее в министерстве сообщили, что ВС РФ уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки. В результате удара ликвидированы также 15 иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ