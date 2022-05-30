Глава МИД Франции Колонна не видит условий для будущего диалога между РФ и Украиной

Условия для начала диалога между властями России и Украины не созданы, но их необходимо сформировать, уверена министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Мы считаем, что однажды должен быть установлен диалог, однако пока условия для него не созданы. Скажу вам честно: мне не кажется, что для будущего диалога есть условия. Необходимо продолжать переговоры для того, чтобы это стало возможным", — высказалась глава МИД в интервью телеканалу LCI.

Она также указала на обеспокоенность Франции развитием ситуации на Украине. Колонна уточнила, что в связи с этим Париж собирается усилить свои дипломатические старания.