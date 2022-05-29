Кадыров призвал европейские власти посадить Зеленского за стол переговоров с Россией
Чтобы спасти Украину, лидеру Незалежной нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, и покончить с нацизмом в своей стране, считает он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти европейских государств посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с Россией. Об этом он заявил в видеообращении в своём телеграм-канале.
"Чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, покончить с нацизмом в своей стране", — отметил глава региона.
Кадыров также призвал европейские власти посадить украинского лидера за стол переговоров с президентом России. По его словам, Зеленский должен подписать все условия, которые РФ выдвигает. Причём всё, что сейчас Россия предлагает Украине, безоговорочно необходимо. Как отметил глава ЧР, это представляет для РФ безопасность и будущее страны.
Кстати, Кадыров ранее заявлял, что считал президента Украины Владимира Зеленского нормальным и образованным парнем, но в последнее время тот не соображает, чем занимается. Как утверждает руководитель республики, поменять в Незалежной власть просто, если будет на то приказ президента РФ Владимира Путина.
ТАСС / Таисия Боршигова