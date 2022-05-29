Кадыров призвал европейские власти посадить Зеленского за стол переговоров с Россией

Чтобы спасти Украину, лидеру Незалежной нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, и покончить с нацизмом в своей стране, считает он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти европейских государств посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с Россией. Об этом он заявил в видеообращении в своём телеграм-канале.

"Чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, покончить с нацизмом в своей стране", — отметил глава региона.

Кадыров также призвал европейские власти посадить украинского лидера за стол переговоров с президентом России. По его словам, Зеленский должен подписать все условия, которые РФ выдвигает. Причём всё, что сейчас Россия предлагает Украине, безоговорочно необходимо. Как отметил глава ЧР, это представляет для РФ безопасность и будущее страны.