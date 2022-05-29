Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке

Как уточнили в Народной милиции ЛНР, тем временем украинские военные бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики заняли плацдарм на территории города Северодонецка и оттуда продолжают развивать успех, сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

"На данный момент подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил России вклинились в линию обороны противника в городе Северодонецке, отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех", — сказал он.

По словам Филипоненко, украинские военные заняли жилую застройку в Северодонецке и ведут обстрел. При этом ВСУ наносят массированные артиллерийские удары даже по населённым кварталам с мирными жителями, о которых знают. Несмотря на это, огневые точки противника определяются и поражаются.