Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
Как уточнили в Народной милиции ЛНР, тем временем украинские военные бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.
Силы Народной милиции Луганской Народной Республики заняли плацдарм на территории города Северодонецка и оттуда продолжают развивать успех, сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
"На данный момент подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил России вклинились в линию обороны противника в городе Северодонецке, отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех", — сказал он.
По словам Филипоненко, украинские военные заняли жилую застройку в Северодонецке и ведут обстрел. При этом ВСУ наносят массированные артиллерийские удары даже по населённым кварталам с мирными жителями, о которых знают. Несмотря на это, огневые точки противника определяются и поражаются.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Северодонецк находится под полным контролем Вооружённых сил России. Политик назвал это блестящим результатом, отметив, что изначально планировалось освободить город за неделю, однако позже сроки уменьшились до трёх дней. В итоге бойцы "справились за три часа".
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