В ЛНР идут бои за стратегически важный посёлок Камышеваха
Глава Луганской Народной Республики ранее сообщал, что уже удалось освободить около 95% её территории.
Силы Народной милиции Луганской Народной Республики ведут бои за населённый пункт Камышеваха близ Попасной. Им уже удалось занять часть посёлка, сообщает РИА "Новости".
Как отмечает агентство, Камышеваха — важный укреплённый район Вооружённых сил Украины.
Ранее Лайф писал, что Кадыров поделился деталями боёв за Камышеваху в ЛНР. При штурме приходится учитывать обширную лесополосу за этим населённым пунктом, где расположены артиллерийские установки противника.
ТАСС / Александр Река