В ЛНР идут бои за стратегически важный посёлок Камышеваха

Глава Луганской Народной Республики ранее сообщал, что уже удалось освободить около 95% её территории.

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики ведут бои за населённый пункт Камышеваха близ Попасной. Им уже удалось занять часть посёлка, сообщает РИА "Новости".

Как отмечает агентство, Камышеваха — важный укреплённый район Вооружённых сил Украины.