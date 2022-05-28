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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 04:09
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В ЛНР идут бои за стратегически важный посёлок Камышеваха

Глава Луганской Народной Республики ранее сообщал, что уже удалось освободить около 95% её территории.

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики ведут бои за населённый пункт Камышеваха близ Попасной. Им уже удалось занять часть посёлка, сообщает РИА "Новости".

Как отмечает агентство, Камышеваха — важный укреплённый район Вооружённых сил Украины.

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Ранее Лайф писал, что Кадыров поделился деталями боёв за Камышеваху в ЛНР. При штурме приходится учитывать обширную лесополосу за этим населённым пунктом, где расположены артиллерийские установки противника.

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ТАСС / Александр Река

Арина Родионова
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