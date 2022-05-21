Кадыров поделился деталями боёв за Камышеваху в ЛНР

Воинским подразделениям при штурме приходится учитывать обширную лесополосу за этим населенным пунктом, где расположены артиллерийские установки противника.

Штурм населённого пункта Камышеваха в Луганской Народной Республике сопряжён с некоторыми рисками для мирного населения. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Деталями операции по освобождению посёлка он поделился в своём телеграм-канале.

Политик говорит, что чеченские подразделения уже приступили к уничтожению укрепрайонов украинских националистов, которые окопались в Камышевахе.

"Штурм данного населённого пункта сопряжён с некоторыми рисками для мирного населения. Националисты неизменно придерживаются своей трусливой стратегии — они используют мирных людей в качестве живого щита", — написал Кадыров.

Воинским подразделениям при штурме приходится учитывать обширную лесополосу за этим населенным пунктом, где расположены артиллерийские установки противника, добавил лидер Чечни.

"Нет никаких сомнений в том, что поставленные задачи будут выполнены оперативно и чётко... Я желаю удачи бойцам в выполнении такой ответственной миссии", — написал глава региона.