Кадыров поделился деталями боёв за Камышеваху в ЛНР
Воинским подразделениям при штурме приходится учитывать обширную лесополосу за этим населенным пунктом, где расположены артиллерийские установки противника.
Штурм населённого пункта Камышеваха в Луганской Народной Республике сопряжён с некоторыми рисками для мирного населения. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Деталями операции по освобождению посёлка он поделился в своём телеграм-канале.
Политик говорит, что чеченские подразделения уже приступили к уничтожению укрепрайонов украинских националистов, которые окопались в Камышевахе.
"Штурм данного населённого пункта сопряжён с некоторыми рисками для мирного населения. Националисты неизменно придерживаются своей трусливой стратегии — они используют мирных людей в качестве живого щита", — написал Кадыров.
Воинским подразделениям при штурме приходится учитывать обширную лесополосу за этим населенным пунктом, где расположены артиллерийские установки противника, добавил лидер Чечни.
"Нет никаких сомнений в том, что поставленные задачи будут выполнены оперативно и чётко... Я желаю удачи бойцам в выполнении такой ответственной миссии", — написал глава региона.
Лайф напоминает, что ранее Кадыров призвал сидящих в Лисичанске и Северодонецке националистов сложить оружие. По мнению главы Чечни, отказом от продолжения боёв эти люди подтвердят, что Россия и Украина должны жить в мире и согласии.
ТАСС/АР