Также с начала боевых действий на луганском направлении работает 6-й отдельный гвардейский казачий полк имени Матвея Платова.

В рамках специальной военной "Операции Z" на Украине выполняют боевые задачи четыре добровольческих казачьих отряда: "Дон", "Кубань", "Таврида" и "Ермак". Все они находятся в ведении Министерства обороны Российской Федерации.

Отряд "Дон" сформирован в марте текущего года, 27-го числа того месяца он пересёк границу Украины для выполнения задач под Мариуполем. С середины апреля 2022 года на изюмском направлении участвовал в штурме населённого пункта Заводы Харьковской области. На данный момент бойцы "Дона" выполняют разведывательно-диверсионные и штурмовые задачи в районе Великой Камышевахи.

Отряд "Кубань" был сформирован с 1 мая за 10 дней, а через двое суток вышел в зону боевых действий. Место его дислокации находится в Запорожской области. На данный момент бойцы "Кубани" выполняют разведывательно-диверсионные и штурмовые задачи в районе города Лисичанска.

Отряд "Таврида" также был сформирован за 10 дней, однако это произошло месяцем раньше. 24 апреля он вышел в зону боевых действий. Казаки "Тавриды" выполняют разведывательно-диверсионные задачи на донецком направлении.

Отряд "Ермак" начал формироваться 10 мая, а уже через пять дней вышел в зону боевых действий. Он выполняет задачи на луганском направлении.

Кроме того, с начала специальной военной "Операции Z" на луганском направлении выполняет боевые задачи шестой отдельный гвардейский казачий полк имени Матвея Платова.