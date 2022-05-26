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Опубликовано 26 мая 2022, 17:47

В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета погиб ребёнок

Трагедия произошла в тот момент, когда 12-летний мальчик находился на территории образовательного учреждения.

В Мариуполе ребёнок погиб при детонации взрывоопасного предмета вблизи школы. Об этом говорится в заявлении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы № 30, расположенной по улице Днестровской, погиб ребёнок. По уточнённой информации, погибший от взрыва в Мариуполе ребёнок — мальчик 12-летнего возраста", — сказано в сообщении.

Мальчик из Мариуполя рассказал, как вместе с мамой жил в подвале во время обстрелов
Мальчик из Мариуполя рассказал, как вместе с мамой жил в подвале во время обстрелов

Ранее роженица рассказала, как потеряла ребёнка при обстреле роддома в Мариуполе. После взрыва Викторию вместе с тремя ранеными увезли в другой родильный дом. Там ей сделали экстренную операцию. К слову, тогда женщина находилась на 37-й неделе беременности.

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ТАСС / Александр Гармаев

Никита Осипов
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