В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета погиб ребёнок
Трагедия произошла в тот момент, когда 12-летний мальчик находился на территории образовательного учреждения.
В Мариуполе ребёнок погиб при детонации взрывоопасного предмета вблизи школы. Об этом говорится в заявлении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы № 30, расположенной по улице Днестровской, погиб ребёнок. По уточнённой информации, погибший от взрыва в Мариуполе ребёнок — мальчик 12-летнего возраста", — сказано в сообщении.
Ранее роженица рассказала, как потеряла ребёнка при обстреле роддома в Мариуполе. После взрыва Викторию вместе с тремя ранеными увезли в другой родильный дом. Там ей сделали экстренную операцию. К слову, тогда женщина находилась на 37-й неделе беременности.
ТАСС / Александр Гармаев