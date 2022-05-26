В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета погиб ребёнок

Трагедия произошла в тот момент, когда 12-летний мальчик находился на территории образовательного учреждения.

В Мариуполе ребёнок погиб при детонации взрывоопасного предмета вблизи школы. Об этом говорится в заявлении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы № 30, расположенной по улице Днестровской, погиб ребёнок. По уточнённой информации, погибший от взрыва в Мариуполе ребёнок — мальчик 12-летнего возраста", — сказано в сообщении.