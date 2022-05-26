Лавров: Украина планировала на 8 марта план Б в Донбассе

Этот план предусматривал захват территорий большой группой ВСУ, которая дислоцировалась в те дни на линии соприкосновения.

Украина 8 марта планировала реализовать план Б в Донбассе и захватить эти территории силой. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью RT Arabic.

"То, что мы обнаружили на позициях украинской армии, сейчас в ходе военной операции подтверждает, что мы, в общем-то, едва-едва успели с операцией, которая началась 24 февраля. Потому что на 8 марта планировался так называемый план Б", — отметил министр.

По его словам, этот план предусматривал захват территорий большой группой ВСУ, которая дислоцировалась в те дни на линии соприкосновения с Донбассом. Лавров подчеркнул, что это было бы грубейшим нарушением Минских договорённостей и резолюции Совбеза ООН. Тем не менее глава МИД уверен, что "весь Запад проглотил бы все эти нарушения".