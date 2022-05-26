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Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 16:18
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Лавров: Украина планировала на 8 марта план Б в Донбассе

Этот план предусматривал захват территорий большой группой ВСУ, которая дислоцировалась в те дни на линии соприкосновения.

Украина 8 марта планировала реализовать план Б в Донбассе и захватить эти территории силой. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью RT Arabic.

"То, что мы обнаружили на позициях украинской армии, сейчас в ходе военной операции подтверждает, что мы, в общем-то, едва-едва успели с операцией, которая началась 24 февраля. Потому что на 8 марта планировался так называемый план Б", отметил министр.

По его словам, этот план предусматривал захват территорий большой группой ВСУ, которая дислоцировалась в те дни на линии соприкосновения с Донбассом. Лавров подчеркнул, что это было бы грубейшим нарушением Минских договорённостей и резолюции Совбеза ООН. Тем не менее глава МИД уверен, что "весь Запад проглотил бы все эти нарушения".

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А ранее в Военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что до начала российской спецоперации Киев вынашивал план удара по четырём крупным городам РФ: Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю.

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Александра Вишнякова
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