Лавров: Украина планировала на 8 марта план Б в Донбассе
Этот план предусматривал захват территорий большой группой ВСУ, которая дислоцировалась в те дни на линии соприкосновения.
Украина 8 марта планировала реализовать план Б в Донбассе и захватить эти территории силой. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью RT Arabic.
"То, что мы обнаружили на позициях украинской армии, сейчас в ходе военной операции подтверждает, что мы, в общем-то, едва-едва успели с операцией, которая началась 24 февраля. Потому что на 8 марта планировался так называемый план Б", — отметил министр.
По его словам, этот план предусматривал захват территорий большой группой ВСУ, которая дислоцировалась в те дни на линии соприкосновения с Донбассом. Лавров подчеркнул, что это было бы грубейшим нарушением Минских договорённостей и резолюции Совбеза ООН. Тем не менее глава МИД уверен, что "весь Запад проглотил бы все эти нарушения".
А ранее в Военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что до начала российской спецоперации Киев вынашивал план удара по четырём крупным городам РФ: Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю.
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