МО РФ: В разминированном порту Мариуполя остаются шесть иностранных сухогрузов

В ведомстве призвали дипломатические представительства стран и Международную морскую организацию оказать влияние на владельцев находящихся в гавани судов.

В порту Мариуполя, который был разминирован силами Военно-морского флота России, остаются шесть иностранных сухогрузов. Речь идёт о кораблях "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминикана), "Смарта" (Либерия), "Блю Стар" (Панама), "Азов Конкорд" (Турция) и "Леди Аугуста" (Ямайка), которые не покинули гавань по открытым морским гуманитарным коридорам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.