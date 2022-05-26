МО РФ: В разминированном порту Мариуполя остаются шесть иностранных сухогрузов
В ведомстве призвали дипломатические представительства стран и Международную морскую организацию оказать влияние на владельцев находящихся в гавани судов.
В порту Мариуполя, который был разминирован силами Военно-морского флота России, остаются шесть иностранных сухогрузов. Речь идёт о кораблях "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминикана), "Смарта" (Либерия), "Блю Стар" (Панама), "Азов Конкорд" (Турция) и "Леди Аугуста" (Ямайка), которые не покинули гавань по открытым морским гуманитарным коридорам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Призываем дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполя судов для их вывода к местам постоянной приписки", — сказал он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал начало работы Мариупольского порта уже в самое ближайшее время. Гавань возобновит деятельность в обычном режиме после того, как российские военные завершат все мероприятия по разминированию. Как сообщали в Минобороны РФ, на территории морской гавани обезвредили более 12 тысяч снарядов. Позже в МИД сообщили, что после разминирования порта Мариуполя его смогло покинуть пять иностранных судов.