ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 16:06
3822

МО РФ: В разминированном порту Мариуполя остаются шесть иностранных сухогрузов

В ведомстве призвали дипломатические представительства стран и Международную морскую организацию оказать влияние на владельцев находящихся в гавани судов.

В порту Мариуполя, который был разминирован силами Военно-морского флота России, остаются шесть иностранных сухогрузов. Речь идёт о кораблях "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминикана), "Смарта" (Либерия), "Блю Стар" (Панама), "Азов Конкорд" (Турция) и "Леди Аугуста" (Ямайка), которые не покинули гавань по открытым морским гуманитарным коридорам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Призываем дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполя судов для их вывода к местам постоянной приписки", — сказал он.

Пушилин анонсировал грандиозную стройку на всей территории Донбасса
Пушилин анонсировал грандиозную стройку на всей территории Донбасса

Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал начало работы Мариупольского порта уже в самое ближайшее время. Гавань возобновит деятельность в обычном режиме после того, как российские военные завершат все мероприятия по разминированию. Как сообщали в Минобороны РФ, на территории морской гавани обезвредили более 12 тысяч снарядов. Позже в МИД сообщили, что после разминирования порта Мариуполя его смогло покинуть пять иностранных судов.

BannerImage

Wikipedia

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar