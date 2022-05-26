Мариупольский порт начнёт принимать грузы 27–28 мая

Работа начнётся в обычном режиме после того, как российские военные завершат все мероприятия по разминированию.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал начало работы Мариупольского порта уже в самое ближайшее время. Об этом он заявил в ходе онлайн-заседания форума "Единой России", посвящённого предпринимательству.

"Я нахожусь в Мариупольском морском торговом порту, который сейчас налаживает работу, чтобы уже в ближайшее время начать отправлять и принимать грузы. Я говорю о самых ближайших днях, это завтра-послезавтра", — сказал Пушилин.

Порт Мариуполя начнёт работу в обычном режиме после того, как российские военные завершат все мероприятия по разминированию. Как сообщали в Минобороны РФ, на территории морской гавани обезвредили более 12 тысяч снарядов. Позже в МИД сообщили, что после разминирования порта Мариуполя его смогло покинуть пять иностранных судов.