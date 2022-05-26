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Опубликовано 26 мая 2022, 15:44

Мариупольский порт начнёт принимать грузы 27–28 мая

Работа начнётся в обычном режиме после того, как российские военные завершат все мероприятия по разминированию.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал начало работы Мариупольского порта уже в самое ближайшее время. Об этом он заявил в ходе онлайн-заседания форума "Единой России", посвящённого предпринимательству.

"Я нахожусь в Мариупольском морском торговом порту, который сейчас налаживает работу, чтобы уже в ближайшее время начать отправлять и принимать грузы. Я говорю о самых ближайших днях, это завтра-послезавтра", сказал Пушилин.

Порт Мариуполя начнёт работу в обычном режиме после того, как российские военные завершат все мероприятия по разминированию. Как сообщали в Минобороны РФ, на территории морской гавани обезвредили более 12 тысяч снарядов. Позже в МИД сообщили, что после разминирования порта Мариуполя его смогло покинуть пять иностранных судов.

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Ранее стало известно, что Минобороны России открывает коридоры для иностранных судов в Чёрном и Азовском морях. Их протяжённость составит 115 и 80 миль, а ширина — 2 и 3 мили. Ранее сообщалось, что в шести портах Украины заблокировано 70 судов других государств.

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Алексей Берковиц
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