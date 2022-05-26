Басурин: Ещё не менее трёх украинских военных с "Азовстали" сдались в плен

Сейчас происходит зачистка территории завода, поэтому, как пояснил представитель Народной милиции ДНР, со временем будет ясно, сколько силовиков там в итоге осталось.

В течение сегодняшнего дня не менее трёх украинских военных сдались в плен на территории комбината "Азовсталь". Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Насколько я понял, там (на территории "Азовстали". — Прим. Лайфа) трое или четверо [человек], которые были вынуждены сдаться в плен, потому что дальше они уже не могли прятаться", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Сейчас происходит зачистка территории завода, поэтому, как пояснил представитель Народной милиции ДНР, со временем будет ясно, сколько силовиков там в итоге осталось.