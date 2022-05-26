Басурин: Ещё не менее трёх украинских военных с "Азовстали" сдались в плен
Сейчас происходит зачистка территории завода, поэтому, как пояснил представитель Народной милиции ДНР, со временем будет ясно, сколько силовиков там в итоге осталось.
В течение сегодняшнего дня не менее трёх украинских военных сдались в плен на территории комбината "Азовсталь". Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Насколько я понял, там (на территории "Азовстали". — Прим. Лайфа) трое или четверо [человек], которые были вынуждены сдаться в плен, потому что дальше они уже не могли прятаться", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Сейчас происходит зачистка территории завода, поэтому, как пояснил представитель Народной милиции ДНР, со временем будет ясно, сколько силовиков там в итоге осталось.
Как уже писал Лайф, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена несколько дней назад. По данным Минобороны РФ, 21 мая последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу. Всего "Азовсталь" покинуло 2439 украинских военных. Однако глава ДНР Денис Пушилин сегодня рассказал, что на заводе нашли солдат, которые либо спрятались, либо отстали от основной группы при сдаче в плен.
ТАСС / Владимир Гердо