Секретарь СНБО Украины предрёк ВСУ "очень трудные" несколько недель в Донбассе
По словам украинского политика, это связано с тем, что в арсенале Вооружённых сил России есть ещё много оружия.
Следующие несколько недель для украинских военных в Донбассе будут очень сложными. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в "Твиттере".
"У врага всё ещё есть много оружия. Следующие несколько недель будут очень трудными", — написал Данилов.
Ранее стало известно, что ДНР пригласит на трибунал над украинскими националистами представителей Запада. По словам Дениса Пушилина, сейчас формируется список стран, которые будут участвовать в процессе. Глава республики отметил, что всё должно пройти открыто, чтобы ни у кого не было сомнений в правильности решений.
ТАСС / ZUMA