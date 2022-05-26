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Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 15:05

Секретарь СНБО Украины предрёк ВСУ "очень трудные" несколько недель в Донбассе

По словам украинского политика, это связано с тем, что в арсенале Вооружённых сил России есть ещё много оружия.

Следующие несколько недель для украинских военных в Донбассе будут очень сложными. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в "Твиттере".

"У врага всё ещё есть много оружия. Следующие несколько недель будут очень трудными", — написал Данилов.

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Ранее стало известно, что ДНР пригласит на трибунал над украинскими националистами представителей Запада. По словам Дениса Пушилина, сейчас формируется список стран, которые будут участвовать в процессе. Глава республики отметил, что всё должно пройти открыто, чтобы ни у кого не было сомнений в правильности решений.

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ТАСС / ZUMA

Евгения Колесникова
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