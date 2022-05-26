Секретарь СНБО Украины предрёк ВСУ "очень трудные" несколько недель в Донбассе

По словам украинского политика, это связано с тем, что в арсенале Вооружённых сил России есть ещё много оружия.

Следующие несколько недель для украинских военных в Донбассе будут очень сложными. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в "Твиттере".

"У врага всё ещё есть много оружия. Следующие несколько недель будут очень трудными", — написал Данилов.