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Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 13:40
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Кадыров заявил о насильной мобилизации Киевом даже пожилых жителей Украины

Глава Чечни опубликовал видео, на котором двое украинских военнопленных рассказывают, как они попали на фронт. По словам мужчин, там их держат впроголодь и заставляют выполнять черновую работу.

Власти Украины отправляют на передовую обычных тружеников, которых они "выхватывают прямо из своих домов". Об этом в телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"И всё это ради отчётности перед НАТО. Я, конечно, ожидаю всё что угодно от бессовестных и малодушных людей, но ведь всему должен быть предел", — заявил он, опубликовав видео, на котором двое украинских военнопленных рассказывают, как они попали на фронт.

Украинские военнопленные рассказали о попадающих в военкоматы страны людях без опыта. Видео © Telegram-канал Рамзана Кадырова

По словам Кадырова, на кадрах изображены рядовые украинского пятого батальона теробороны Андрей Опришко и Иван Мазун, которые утверждают, что были насильно мобилизованы, "как и тысячи других местных жителей". Держат их впроголодь и используют не только для сопротивления российским солдатам, но и для выполнения черновой работы.

"Причём забирают бандеровцы не только молодых парней, но даже пожилых жителей", — уточнил глава Чеченской Республики.

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"Кто будет отступать — будем стрелять на месте": Пленные солдаты ВСУ рассказали о заградотрядах

Ранее украинские пленные рассказали, как офицеры ВСУ стреляли в спины дезертирам. Они призвали бывших однополчан сложить оружие и не выполнять преступные приказы командования.

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Telegram-канал Рамзана Кадырова

Артур Лапсаков
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