Глава Чечни опубликовал видео, на котором двое украинских военнопленных рассказывают, как они попали на фронт. По словам мужчин, там их держат впроголодь и заставляют выполнять черновую работу.

Власти Украины отправляют на передовую обычных тружеников, которых они "выхватывают прямо из своих домов". Об этом в телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"И всё это ради отчётности перед НАТО. Я, конечно, ожидаю всё что угодно от бессовестных и малодушных людей, но ведь всему должен быть предел", — заявил он, опубликовав видео, на котором двое украинских военнопленных рассказывают, как они попали на фронт.

Украинские военнопленные рассказали о попадающих в военкоматы страны людях без опыта. Видео © Telegram-канал Рамзана Кадырова

По словам Кадырова, на кадрах изображены рядовые украинского пятого батальона теробороны Андрей Опришко и Иван Мазун, которые утверждают, что были насильно мобилизованы, "как и тысячи других местных жителей". Держат их впроголодь и используют не только для сопротивления российским солдатам, но и для выполнения черновой работы.

"Причём забирают бандеровцы не только молодых парней, но даже пожилых жителей", — уточнил глава Чеченской Республики.