Эрдоган: Турция выступает за установление "справедливого мира" между Россией и Украиной
Глава республики продолжает стимулировать диалог и дипломатию между двумя странами в этом направлении, сообщили в канцелярии турецкого президента.
Турция выступает за скорейшее установление "справедливого мира" между Россией и Украиной. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
"В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что хочет, чтобы справедливый мир между Россией и Украиной был достигнут как можно скорее, и что продолжает стимулировать диалог и дипломатию в этом направлении между двумя странами", — заявили в канцелярии турецкого президента.
Ранее Лайф писал, что Fox News назвал Турцию "секретным оружием" РФ внутри НАТО из-за позиции по Украине. Глава турецкой республики Эрдоган в зависимости от своей выгоды и использует западные объединения, и противостоит им. Но в результате Анкара согласится принять новых членов в НАТО.
ТАСС / AP Photo / Burhan Ozbilici, File