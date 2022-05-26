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Опубликовано 26 мая 2022, 12:47

Эрдоган: Турция выступает за установление "справедливого мира" между Россией и Украиной

Глава республики продолжает стимулировать диалог и дипломатию между двумя странами в этом направлении, сообщили в канцелярии турецкого президента.

Турция выступает за скорейшее установление "справедливого мира" между Россией и Украиной. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

"В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что хочет, чтобы справедливый мир между Россией и Украиной был достигнут как можно скорее, и что продолжает стимулировать диалог и дипломатию в этом направлении между двумя странами", — заявили в канцелярии турецкого президента.

"Без него проживём": В Турции задумались о выходе из НАТО из-за Швеции и Финляндии
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Ранее Лайф писал, что Fox News назвал Турцию "секретным оружием" РФ внутри НАТО из-за позиции по Украине. Глава турецкой республики Эрдоган в зависимости от своей выгоды и использует западные объединения, и противостоит им. Но в результате Анкара согласится принять новых членов в НАТО.

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ТАСС / AP Photo / Burhan Ozbilici, File

Никита Осипов
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