Эрдоган: Турция выступает за установление "справедливого мира" между Россией и Украиной

Глава республики продолжает стимулировать диалог и дипломатию между двумя странами в этом направлении, сообщили в канцелярии турецкого президента.

Турция выступает за скорейшее установление "справедливого мира" между Россией и Украиной. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

"В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что хочет, чтобы справедливый мир между Россией и Украиной был достигнут как можно скорее, и что продолжает стимулировать диалог и дипломатию в этом направлении между двумя странами", — заявили в канцелярии турецкого президента.