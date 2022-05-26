Эксперт Евсеев: Запад может договариваться с РФ по вопросу Киева, но не навязывать условия

Политолог подчеркнул, что слова канцлера ФРГ Шольца о неприятии "навязанного мира" на Украине надо воспринимать как заявления от "политика, который чрезмерно зависим от США".

Германия, в частности в лице канцлера Олафа Шольца, является участником конфликта между Россией и Украиной, и Москва, которая победит, не может принять условия проигравшей стороны. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.

"Проигравшая сторона в лице НАТО, стержень которой США, не может России ничего навязать. Она может с Россией о чём-то договариваться, но навязать ей ничего не может", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что слова Шольца о неприятии Западом "навязанного мира" на Украине надо воспринимать как заявления от "политика, который чрезмерно зависим от США". Евсеев добавил, что канцлер "не может быть выразителем мнения немецкого народа", так как граждане страны "не хотят конфронтации с Россией".

По словам политолога, нынешний глава кабмина Германии "озвучивает американскую позицию", однако "никто на эту тему с ним разговаривать не будет". Если Россия и будет с кем-то договариваться, то речь идёт о согласиях с США, которые являются "основным спонсором нынешнего преступного киевского режима", подчеркнул эксперт.

При этом, как заметил Евсеев, мнения Берлина или Парижа по Украине не являются определяющими, поэтому Шольц "хочет выдать желаемое за действительное" и делает подобные заявления в первую очередь "для внутреннего потребителя".