На Украине для двух российских военных запросили по 12 лет лишения свободы

Решение суда будет оглашено 31 мая около 11:00 по мск. Напомним, бойцов обвиняют в нарушении законов и обычаев боевых действий.

Обвинение в суде Полтавской области запросило для двух российских военных — Александра Бобыкина и Александра Иванова — по 12 лет лишения свободы. Об этом стало известно в ходе заседания, которое транслировалось на сайте судебной власти Украины.

"Решение будет оглашено 31 мая около 11:00 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа)", — сказал судья.

Военных обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.