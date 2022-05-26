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Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 10:17
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На Украине для двух российских военных запросили по 12 лет лишения свободы

Решение суда будет оглашено 31 мая около 11:00 по мск. Напомним, бойцов обвиняют в нарушении законов и обычаев боевых действий.

Обвинение в суде Полтавской области запросило для двух российских военных — Александра Бобыкина и Александра Иванова — по 12 лет лишения свободы. Об этом стало известно в ходе заседания, которое транслировалось на сайте судебной власти Украины.

"Решение будет оглашено 31 мая около 11:00 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа)", — сказал судья.

Военных обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

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Ранее Лайф писал, что украинский суд приговорил российского контрактника Шишимарина к пожизненному заключению. 21-летнего россиянина обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Украинская сторона утверждает, что парень свою вину признал и раскаялся.

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Никита Осипов
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