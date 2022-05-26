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Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 09:51

В Херсонской области начали работать российские мобильные операторы

На сегодняшний день в регионе уже вещает телевидение РФ, а украинские каналы в прямом эфире не транслируются, сообщил глава военно-гражданской администрации.

На территории Херсонской области начали работать российские операторы мобильной связи. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"Российские мобильные операторы начали работать на территории Херсонской области", — сказал он на форуме "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности — экономическая интеграция с Донбассом и освобождёнными территориями".

В результате боевых действий Херсонская область пострадала не так сильно, уточнил Сальдо, что позволяет быстрее восстановить экономические процессы. На сегодняшний день в регионе уже вещает российское телевидение, а украинские каналы в прямом эфире не транслируются.

МВД Запорожья исключило возвращение Херсонской и Запорожской областей в состав Украины
МВД Запорожья исключило возвращение Херсонской и Запорожской областей в состав Украины

А ранее власти Херсонской области сообщили о первых заявлениях от жителей на гражданство РФ. В военно-гражданской администрации региона подчеркнули, что этого события в регионе ждали многие люди.

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Pixabay

Артур Лапсаков
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