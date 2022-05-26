В Херсонской области начали работать российские мобильные операторы

На сегодняшний день в регионе уже вещает телевидение РФ, а украинские каналы в прямом эфире не транслируются, сообщил глава военно-гражданской администрации.

На территории Херсонской области начали работать российские операторы мобильной связи. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"Российские мобильные операторы начали работать на территории Херсонской области", — сказал он на форуме "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности — экономическая интеграция с Донбассом и освобождёнными территориями".

В результате боевых действий Херсонская область пострадала не так сильно, уточнил Сальдо, что позволяет быстрее восстановить экономические процессы. На сегодняшний день в регионе уже вещает российское телевидение, а украинские каналы в прямом эфире не транслируются.