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Опубликовано 26 мая 2022, 10:35

МО РФ: Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами село в Херсонской области

В ведомстве подчеркнули, что в результате ударов пострадавших среди мирных жителей нет, был нанесён лишь материальный ущерб.

Украинские военные обстреляли село Нововоскресенское Херсонской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, удары наносились 220-миллиметровыми кассетными боеприпасами дистанционного минирования из реактивной системы залпового огня "Ураган".

"Всего по населённому пункту подразделениями ВСУ и националистами было выпущено две неуправляемые ракеты, которые несли более 600 противопехотных мин ПФМ-1С", — сказали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в результате обстрела пострадавших среди мирных жителей нет, был нанесён лишь материальный ущерб.

Минобороны: ВСУ расстреляли мирных жителей в Николаевке ради провокации в СМИ
Минобороны: ВСУ расстреляли мирных жителей в Николаевке ради провокации в СМИ

Ранее Лайф писал, что в результате обстрела ВСУ в белгородском селе Журавлёвка повреждено 10 домов. Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что получивший ранение при обстреле молодой человек 1993 года рождения находится в больнице, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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