МО РФ: Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами село в Херсонской области

В ведомстве подчеркнули, что в результате ударов пострадавших среди мирных жителей нет, был нанесён лишь материальный ущерб.

Украинские военные обстреляли село Нововоскресенское Херсонской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, удары наносились 220-миллиметровыми кассетными боеприпасами дистанционного минирования из реактивной системы залпового огня "Ураган".

"Всего по населённому пункту подразделениями ВСУ и националистами было выпущено две неуправляемые ракеты, которые несли более 600 противопехотных мин ПФМ-1С", — сказали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в результате обстрела пострадавших среди мирных жителей нет, был нанесён лишь материальный ущерб.