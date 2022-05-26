МО РФ: Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами село в Херсонской области
В ведомстве подчеркнули, что в результате ударов пострадавших среди мирных жителей нет, был нанесён лишь материальный ущерб.
Украинские военные обстреляли село Нововоскресенское Херсонской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, удары наносились 220-миллиметровыми кассетными боеприпасами дистанционного минирования из реактивной системы залпового огня "Ураган".
"Всего по населённому пункту подразделениями ВСУ и националистами было выпущено две неуправляемые ракеты, которые несли более 600 противопехотных мин ПФМ-1С", — сказали в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что в результате обстрела пострадавших среди мирных жителей нет, был нанесён лишь материальный ущерб.
Ранее Лайф писал, что в результате обстрела ВСУ в белгородском селе Журавлёвка повреждено 10 домов. Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что получивший ранение при обстреле молодой человек 1993 года рождения находится в больнице, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
ТАСС / Владимир Гердо