Депутат Драпеко предрекла Наргиз Закировой судьбу ресторанной певицы

Парламентарий добавила, что мотивация артистов, которые надеются стать популярными на Западе, остаётся непонятной, а оскорбления в адрес своей страны не что иное, как выстрел в сердце.

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко уверена, что певица Наргиз, которой запретили въезд в Россию до 2072 года, вряд ли сможет повторить свой успех в другой стране. Об этом она рассказала в беседе с "Газетой.ru".

"Для нас потеря, конечно. Наргиз — хорошая певица, но стала знаменитой только через проект "Голос". Только когда она приехала в Россию, стала известной. Сегодня она уезжает, мы её отправляем за безобразие. Вместе с этим уйдёт и её популярность. Она была такой ресторанной певицей. Вот снова станет ресторанной", — заявила Драпеко.

Парламентарий добавила, что мотивация этих деятелей, которые надеются получить популярность на Западе, ей всё же непонятна, поскольку в ресторанах за рубежом конкуренция очень высокая и "места нет уже даже в Израиле".

"Правильно делают наши власти: всех, кто не любит Россию и оскорбляет её, надо отправлять по месту постоянного жительства. Пусть ищут себе другую страну, где им будет комфортно и хорошо", — отметила депутат.

Она также подчеркнула, что творчество и гражданскую позицию важно разделять, поэтому такие высказывания, как "надо ослабить действие закона, потому что он известный артист", никак не оправдывают поведение знаменитостей. А оскорбления со стороны известных людей становятся "выстрелом в сердце собственной страны".