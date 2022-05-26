Высший совет ЛДПР выдвинул кандидатуру Слуцкого на пост председателя партии

Высший совет ЛДПР будет рекомендовать делегатам предстоящего съезда включить в бюллетень для голосования на пост председателя партии кандидатуру главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого. Об этом написал в телеграм-канале замруководителя фракции Ярослав Нилов.