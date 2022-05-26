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Опубликовано 26 мая 2022, 13:30

Высший совет ЛДПР выдвинул кандидатуру Слуцкого на пост председателя партии

Нового лидера либерал-демократы изберут 27 мая во время внеочередного съезда. Леонид Слуцкий занял пост главы фракции ЛДПР 18 мая.

Высший совет ЛДПР будет рекомендовать делегатам предстоящего съезда включить в бюллетень для голосования на пост председателя партии кандидатуру главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого. Об этом написал в телеграм-канале замруководителя фракции Ярослав Нилов.

"Высший совет только что принял решение рекомендовать делегатам съезда 27 мая включить в бюллетень для голосования кандидатуру Леонида Слуцкого на пост председателя ЛДПР", — написал он.

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Напомним, 18 мая Леонид Слуцкий был избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. За кандидатуру депутата проголосовало большинство представителей партии либерал-демократов в палате. А нового лидера ЛДПР изберут 27 мая.

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Евгения Колесникова
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