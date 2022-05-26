Лавров назвал пункты по Крыму и Донбассу из плана Италии по Украине несерьёзными

По словам министра, Москва знает об инициативе по урегулированию конфликта на территории Незалежной только из СМИ.

Серьёзные политики, которые желают добиться урегулирования ситуации на Украине, не могут предлагать инициативы по Крыму и Донбассу, изложенные в итальянском плане. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с RT Arabic, отрывок из которой опубликовал российский телеканал RT.

"Не могут серьёзные политики, которые хотят добиться результата, а не занимаются саморекламой перед своим электоратом, подобного рода вещи предлагать", — сказал министр.

При этом Лавров добавил, что Москве известно об инициативе Италии по урегулированию конфликта на Украине только из СМИ. В материалах говорится о том, что Крым и Донбасс должны быть частью Незалежной с предоставлением им широкой автономии. Вместе с тем указывается, что данная инициатива может устроить Россию и Украину, а также обеспечить новый Хельсинкский процесс и договорённости о европейской безопасности. По словам министра, их якобы даже разделяет "Большая семёрка" и генеральный секретарь ООН.

"Я не знаю, правда это или неправда, кому он её показывал. Нам никто ничего не передавал. Мы можем только ориентироваться на те спекуляции, те описания этой инициативы, которые появляются в средствах массовой информации", — подчеркнул Лавров.