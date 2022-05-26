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Опубликовано 26 мая 2022, 14:59
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Волжские казаки сбили украинский вертолёт в Харьковской области

Удар наносился из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2". Винтокрылое судно прикрывало наземные подразделения ВСУ, уточнили в казачьем обществе.

Казаки Волжского войскового казачьего общества в составе 15-го добровольного отряда "Ермак" сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе села Терновая Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ВВКО.

Удар наносился из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2". Сбитый вертолёт, как утверждается, прикрывал наземные подразделения ВСУ.

Более ста добровольцев из России примкнули к казачьему движению в Донбассе
Более ста добровольцев из России примкнули к казачьему движению в Донбассе

Ранее Лайф писал, что представители Волжского, Оренбургского, Сибирского, Енисейского и Центрального войсковых казачьих обществ отправились в Донбасс в составе 15-го отряда "Барс". Всего на передовую прибыло 350 казаков.

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Telegram-канал Волжского войскового казачьего общества

Артур Лапсаков
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