Волжские казаки сбили украинский вертолёт в Харьковской области
Удар наносился из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2". Винтокрылое судно прикрывало наземные подразделения ВСУ, уточнили в казачьем обществе.
Казаки Волжского войскового казачьего общества в составе 15-го добровольного отряда "Ермак" сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе села Терновая Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ВВКО.
Удар наносился из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2". Сбитый вертолёт, как утверждается, прикрывал наземные подразделения ВСУ.
Ранее Лайф писал, что представители Волжского, Оренбургского, Сибирского, Енисейского и Центрального войсковых казачьих обществ отправились в Донбасс в составе 15-го отряда "Барс". Всего на передовую прибыло 350 казаков.
Telegram-канал Волжского войскового казачьего общества