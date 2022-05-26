RT опубликовал записи переговоров украинских военных, ругающих командование
Например, один из военнослужащих жалуется, что никакой эвакуации солдат из точки, которая может в скором времени быть окружена, не планируется, а защищаться они будут "четырьмя рожками и NLAW".
Перехват телефонных разговоров военнослужащих ВСУ. Видео © Telegram-канал "RT на русском"
В рядах Вооружённых сил Украины царит упадническое настроение, многие из солдат в открытую выражают недовольство командованием. Об этом стало известно из перехваченных телефонных переговоров военнослужащих, выдержки из которых приводит RT.
"Я на *** не буду покрывать тебя, я расскажу, что они *******, на ***, от А до Я. Можешь передать слово в слово", — говорит один из военных товарищу, которого просит подняться в штаб к командиру батальона и передать ему эти слова.
Другой солдат попытался выяснить, будет ли проходить эвакуация из зоны, которая в скором времени может быть окружена. По его словам, люди уже не понимают, что происходит, ходят и смеются, что им собираются давать противотанковые ракеты NLAW, чтобы они отбивали атаку.
"Тут кольцо сейчас захлопнется, а мы будем воевать с четырьмя рожками и NLAW", — говорит он.
Ранее Лайф рассказывал, что бойцы черкасской теробороны пожаловались на командование и покинули передовую. Военные рассказали о плохом финансировании и отсутствии тяжёлого вооружения. По их словам, руководство "относится к ним как к пушечному мясу и грозит тюрьмой".
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