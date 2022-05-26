ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 14:21
7213

RT опубликовал записи переговоров украинских военных, ругающих командование

Например, один из военнослужащих жалуется, что никакой эвакуации солдат из точки, которая может в скором времени быть окружена, не планируется, а защищаться они будут "четырьмя рожками и NLAW".

Перехват телефонных разговоров военнослужащих ВСУ. Видео © Telegram-канал "RT на русском"

В рядах Вооружённых сил Украины царит упадническое настроение, многие из солдат в открытую выражают недовольство командованием. Об этом стало известно из перехваченных телефонных переговоров военнослужащих, выдержки из которых приводит RT.

"Я на *** не буду покрывать тебя, я расскажу, что они *******, на ***, от А до Я. Можешь передать слово в слово", — говорит один из военных товарищу, которого просит подняться в штаб к командиру батальона и передать ему эти слова.

Другой солдат попытался выяснить, будет ли проходить эвакуация из зоны, которая в скором времени может быть окружена. По его словам, люди уже не понимают, что происходит, ходят и смеются, что им собираются давать противотанковые ракеты NLAW, чтобы они отбивали атаку.

"Тут кольцо сейчас захлопнется, а мы будем воевать с четырьмя рожками и NLAW", — говорит он.

"Кто будет отступать — будем стрелять на месте": Пленные солдаты ВСУ рассказали о заградотрядах
"Кто будет отступать — будем стрелять на месте": Пленные солдаты ВСУ рассказали о заградотрядах

Ранее Лайф рассказывал, что бойцы черкасской теробороны пожаловались на командование и покинули передовую. Военные рассказали о плохом финансировании и отсутствии тяжёлого вооружения. По их словам, руководство "относится к ним как к пушечному мясу и грозит тюрьмой".

BannerImage

Pexels

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar